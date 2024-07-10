Эксперт назвал 5 расходников, которые крайне важно менять в авто вовремя

Регламент технического обслуживания подразумевает проведение определенных работ по графику, предусмотренному автопроизводителем. И если владельцы новых машин, как правило, строго ему следуют, опасаясь потерять гарантию, то собственники сильно подержанных ТС на некоторые процедуры «подзабивают». Что зачастую оборачивается серьезными проблемами и дорогостоящим ремонтом.

Директор департамента механического ремонта «Люкс» АГ «Авилон» Павел Константинов назвал RG.ru пять расходных материалов, которые непременно нужно менять вовремя, чтобы минимизировать риск возникновения проблем с автомобилем. И на первом месте в его списке оказались, конечно же, моторное масло и масляный фильтр. Детали «необслуженного» двигателя намного быстрее изнашиваются и повреждаются.

Кроме того, крайне не рекомендуется игнорировать процедуру замены топливного фильтра и свечей зажигания, поскольку эти расходники отвечают за уверенный запуск силового агрегата и стабильность его работы. Ну и, безусловно, нельзя забывать о периодическом «обновлении» тормозной жидкости, которая обеспечивает эффективность системы и безопасность на дороге.