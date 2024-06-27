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Эксперт рассказал об одной из главных проблем ремонта подержанных китайских авто

В стране не хватает профессиональных автомехаников

То, что в России по вполне понятным причинам существует острейший дефицит кадров, давно не секрет. По некоторым данным, с этой проблемой сталкивается чуть ли не 90% отечественных компаний во всех сферах экономики. И особо остро вопрос стоит в транспортно-логистическом секторе (нет водителей и складских сотрудников) и такой сфере услуг, как ремонт автомобилей — автосервисы задыхаются от нехватки мастеров, особенно профессиональных. А уж когда дело заходит об обслуживании китайских автомобилей, то тут вообще пиши пропало!

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Автор
Артем Князев

Изображение Эксперт рассказал об одной из главных проблем ремонта подержанных китайских авто

Между тем, уже сейчас доля подержанных «китайцев» на вторичном рынке составляет более 6%: число не то, чтобы значительное, но вполне, так сказать, значимое. И, разумеется, парк «поднебесных» бэушек в нашей стране будет только расти. Но вот кто их будет ремонтировать, особенно после того, как они «слетят с гарантии»? Этот вопросо портал «АвтоВзгляд» задал руководителю автомобильной системы Pango Cars Антону Ганже.

— Беда в том, что одна из проблем в секторе автомобилей с пробегом — отсутствие доверия потребителя к дилерским центрам из-за отсутствия единых стандартов продаж. А они необходимы из-за низкой квалификации сотрудников направления АСП и ухода участников рынка, которые обучали и сертифицировали сотрудников. А делать это необходимо для получения знаний и навыков, которые являются основой мотивации и уверенности. Если нет знаний и навыков, то нет и прогнозируемого постоянного финансового результата. А если не будет результата у сотрудника, то в компании будет наблюдаться текучка и финансовый регресс, — говорит г-н Ганжа.

— И мы не просто обеспокоены вопросом, но уже решаем его, создав в рамках нашей компании «Академию Pango&Caready», где уже проводим тренинги для дилеров, работающих на рынке авто с пробегом, и персонала независимых станций технического обслуживания, — продолжает наш собеседник. -. Наши специалисты готовы помогать заинтересованным юрлицам в деле повышения квалификации своего персонала. Сейчас мы ожидаем получения лицензии на дополнительное профессиональное образование, после чего начнем выдавать прошедшим обучение сертификат государственного образца.

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