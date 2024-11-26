Чем удивит в этом сезоне выставка «Поехали-2024»

Самые свежие модели скутеров, питбайков, снегоходов и вездеходов в интерьере квадроциклов победителей ралли «Шелковый путь» под невероятные байки и захватывающие истории матерых путешественников ждут любителей активного отдыха на выставке «Поехали-2024», которая состоится 29 ноября — 1 декабря в ЦВК «Экспоцентр».

Все, что вы не знали, но хотели узнать о путешествиях

Как заявляют организаторы шоу, мероприятие станет «центром притяжения людей, ценящих движение, дороги и личный транспорт. На одной площадке будут представлены лучшие модели техники от ведущих производителей и дистрибьютеров, экипировка, снаряжение, тюнинг, а также сопутствующие товары».

И с этим пафосным утверждением нельзя не согласиться если учесть, что в выставке примут участие такие бренды как «Русская механика», TMBK, Voge, Petsun, Alligator, Baltmotors, BASK, Benelli, Composit, Draxter, Fenix, Venom, «Калужанин», «Север», «Секач», «Сокол» и не только. Их представители не только познакомят публику со своими новинками, но и подробно расскажут, на какую авто- и мототехнику для дальних вояжей стоит обратить внимание и выскажут свое мнение о различных видах специальной экипировки.

Кстати сказать, совместно с «Поехали-2024», на одной площадке вы сможете посетить и такие культовые уже шоу, как «Мотозима», «Вездеходер», «Реактивный отдых» и «Этноскоп». Короче говоря, весьма познавательные могут получится выходные.