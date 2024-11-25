«Мотозима-2024»: подводим итоги, строим планы

Мотосезон-2024 закончился окончательно, время не только подводить его итоги, но и обновить «гардеробчик», подобрав для грядущих подвигов новую технику, экипировку, аксессуары и другие сопутствующие товары. С очень интересными предложениями можно познакомится, в том числе, и на выставке «Мотозима», которая пройдет 29 ноября — 1 декабря в ЦВК «Экспоцентр».

Здесь будут представлены и новые, и просто популярные у мототусовки новые модели байков, скутеров, квадроциклов и даже снегоходов. Их покажут крупные производители и дистрибутеры. Но не только этим хороша ставшая уже культовой выставка.

Здесь уже традиционно будут выступать и давать мастер-классы известные блогеры, спортсмены, путешественники, организаторы спортивных и развлекательных мероприятий, всегда с охотой рассказывающие о своих планами на будущее и даже раскрывающие свои секреты!

Иными словами, профессионалы помогут выбрать и очередной захватывающий маршрут мотопутешествия (причем как бывалому байкеру, так и новичку), и подскажут, какие аппараты предпочтительнее использовать в той или иной локации, и помогут отправиться в поход всей семьей.

Ну и, конечно, в программе шоу розыгрыши ценных призов, конкурсы для всех возрастов, яркие впечатления и море эмоций. «Мотозима» — место, где каждый найдет развлечение!