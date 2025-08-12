Водитель намеренно врезался в дерево, чтобы спасти косулю под Калининградом

В Калининградской области произошел необычный случай на дороге, когда сострадание обернулось ДТП. Водитель легкового автомобиля предпочел сознательно направить машину в дерево, чтобы избежать столкновения с внезапно выскочившей на трассу косулей.

Как сообщает «Московский Комсомолец», инцидент произошел на автодороге «Славск — Гастеллово». По предварительным данным, водитель заметил дикое животное слишком поздно, когда избежать наезда, остановившись, уже не представлялось возможным.

Приняв мгновенное решение, автомобилист направил машину в придорожное дерево, чем смягчил удар после съезда с трассы. Этот поступок спас жизнь косуле.

Сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие на место происшествия, подтвердили, что на проезжей части действительно были обнаружены следы, свидетельствующие о резком торможении и попытке уйти от столкновения. На обочине также нашли доказательства присутствия косули — следы и шерсть животного.

Медики оказали пострадавшему первую помощь, водитель отделался переломами и ушибом. Угрозы его жизни нет.