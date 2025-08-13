Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 24-летний мужчина спровоцировал опасную погоню, в ходе которой повредил служебный автомобиль ДПС. Нарушителя задержали с применением оружия сотрудниками полиции.

Как сообщает РИА «Новости», инцидент произошел еще вечером 10 августа в микрорайоне Таймыр. Полицейские попытались остановить Nissan Bluebird для проверки документов, однако водитель резко увеличил скорость и начал совершать опасные маневры по городским улицам.

Полицейским пришлось задействовать еще две патрульные машины, чтобы остановить лихача. Преступник грубо игнорировал Правила дорожного движения, создавая угрозу для других участников движения, а также не реагировал на просьбы остановиться.

На парковке торгового центра по улице Калинина сотрудники приняли решение применить табельное оружие. После предупредительного выстрела в воздух инспектор произвел несколько прицельных выстрелов по заднему колесу автомобиля, что заставило водителя остановиться в ближайшем тупике, однако, не сдаваясь, тот попытался уйти от погони задним ходом, врезавшись в служебную машину ГИБДД. Сразу после этого мужчину задержали.

Нарушителем оказался 24-летний житель Красноярска, у которого, по внешним признакам, наблюдалось сильное алкогольное опьянение, хотя от медицинского освидетельствования он отказался. Проверка показала, что четыре месяца назад его уже лишили водительских «прав» на полтора года за аналогичное нарушение, но он не сдал свое удостоверение и продолжил водить.

Теперь нарушителю грозит уголовное дело по статье о повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде. Также на него составили несколько административных протоколов за езду без «прав», отсутствие полиса ОСАГО, проезд на красный свет. Его машину изъяли и отправили на штрафстоянку.