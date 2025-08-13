У пенсионерки украли все сбережения, убедив, что ее дочь виновна в ДТП

Преступники воспользовались материнскими чувствами женщины, заставив ее поверить в несуществующее происшествие с дочерью. Злоумышленники заявили, что ситуацию можно урегулировать без последствий — но только за деньги.

Как сообщил «Московский Комсомолец», 11 августа на домашний телефон пенсионерки позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником полиции и заявил, что ее дочь якобы стала виновницей страшного ДТП, в которой погиб маленький ребенок.

Испытав сильнейший шок, пенсионерка собрала все свои сбережения. Сумма в 193 тысячи рублей была передана курьеру, который появился у ее дверей в тот же день. Как выяснилось позже, дочь женщины даже не подозревала о случившемся — с ней было все в порядке, она не попадала ни в какие аварии.

В полиции Воронежа подтвердили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Правоохранители напоминают: ни при каких обстоятельствах нельзя передавать деньги незнакомцам, особенно под давлением эмоций.