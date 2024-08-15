Пять простых правил, как не стать жертвой мошенников на дороге

Портал «АвтоВзгляд» регулярно рассказывает о все новых и новых способах обмана водителей мошенниками всех мастей. Злоумышленники, увы, выдумывают их буквально на ходу. Да так изощренно, что простой человек порой и не сразу поймет, что его «разводят», спохватываясь уже тогда, когда лишиться изрядной части денег. Между тем, существует пять очень простых правил поведения, следуя которым в практически со стопроцентной вероятность обезопасите себя от посягательств криминального элемента.

Итак, о современных способах мошенничества на дорогах мы сегодня подробно рассказывать не будем — вы их легко найдете на наших страницах. Скажем только, что это и оригинальные автоподставы, и обманные действия на парковках, и фальшивые штрафы за что угодно, и псевдоаварии с участием пешеходов, и многое другое. Сейчас портал «АвтоВзгляд» просто даст слово эксперту, который буквально на пальцах объяснит, как же избежать всех этих неприятностей.

— Защититься от мошенников на дороге довольно, на самом деле, просто, — говорит начальник автоколонны ГК «Семья» Павел ФИЛИМОНОВ. — Во-первых, всегда будьте настороже: при любых подозрительных ситуациях на трассе (например, при виде автомобиля с включенными аварийными огнями, рядом с которым стоят люди, как будто бы нуждающиеся в помощи) следует проявлять осторожность и избегать контакта, если это кажется небезопасным.

Не соглашайтесь на немедленное решение вопросов: если вам предлагают какие-либо услуги или требуют оплату сразу, лучше проверить информацию и по возможности избегать наличного расчета.

Во-вторых, используйте современные технологии: скажем, установите в машине видеорегистратор. Он может помочь зафиксировать происходящее и предоставить доказательства в случае споров или подозрений. Проверяйте подлинность документов: Если вам предъявляют, например, некие штрафные квитанции, проверяйте их подлинность через официальные каналы или органы.

В-третьих, уважайте правила безопасности: не оставляйте документы и деньги на видных местах. Да и вообще в машине не должно быть больших сумм наличных или ценностей, которые могут привлечь мошенников.

В-четвертых, во время путешествий будьте всегда осведомленными о местных особенностях, заранее изучите их. В разных регионах могут быть свои особенности мошенничества, так что знание местных схем и предупреждений поможет прдотвратить неприятные ситуации.

И, наконец, сообщайте о всех подозрительных действиях компетентным органам. Если вы столкнулись с мошенниками или подозрительными действиями, расскажите о них полиции, чтобы, как минимум, предотвратить подобные инциденты в будущем в отношении других людей.