Рэпер Лил Памп едва не погиб в ДТП, перевернувшись на мокрой дороге

Известный американский певец Лил Памп попал в серьезную аварию, которая могла стоить ему жизни. Машина потеряла управление на скользкой трассе, после чего перевернулась.

Как сообщает портал Life.ru, все произошло из-за дождя, сделавшего дорогу слишком опасной. По словам музыканта, когда машину внезапно занесло, после чего она опрокинулась, то он подумал, что настал его час встретить свой конец, однако сумел собраться с силами и выбить окно, чтобы выбраться.

— Ребята, я чуть не лишился жизни. Бог существует! Не садитесь за руль под дождем. В свой день рождения я пойду в церковь, чтобы поблагодарить Бога за все благословения, — поделился рэпер эмоциями с фанатами в соцсетях.