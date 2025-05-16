Все начинается по классике жанра. Мокрый асфальт блестит как витрина автосалона. Капли стучат по стеклу в ритме уверенности и подавляющего контроля дорожной ситуации. Скорость — чуть выше средней. Руль — в руках. Машина — под контролем. По крайней мере, так кажется. А впереди уже лежит она: темная затягивающая лужа! Как в страшных фильмах-ужасов.
Лужа не бибикает. Не моргает дальним. Не машет флажком. Просто лежит. Тихо, терпеливо: добросовестным киллером, ждущим удобного момента. И этот момент наступает. С виду красивая дорога превращается в западню быстрее, чем успеваешь моргнуть.
Летняя резина чувствует себя королевой до первого дождя. Широкие плечи, глянцевый блеск, гордое обещание «держу дорогу». А вот вода слушать этот наглый треп не собирается. Канавки в шинах — слишком мелкие. Жесткий состав смеси — только мешает. Пятно контакта сжимается до крошечного размера.
В итоге 80 км/ч на спидометре — это уже не цифра. Это приговор. Колесо всплывает. Ваша колесница живет своей жизнью. Руль крутится — для красоты. Летняя резина в этот момент — как сланцы на болоте. Вроде бы и обувь, а смысла ноль. Тут куда актуальнее так называемые дождевые шины, которые почему-то до сих пор их не ставят на транспортные средства повсеместно.
В 70-х в «Формуле-1» поняли: дожди — это не про «пофиг, справимся». Болиды разгонялись до 300 км/ч, а на мокром асфальте подобное движение превращалось в рулетку. Первое решение было простым: глубокие водоотводные канавки, агрессивный (аллигаторный) протектор и мягкая резиновая смесь
Так родились дождевые шины, а в 1991 году Goodyear вывел их на гражданский рынок с моделью Aquatred. Но, как это часто бывает, далеко не все обратили на новинку внимание. И тут показательна история «одного великого Хэмилтона». 2007 год. Гран-при Китая.
Льюис Хэмилтон лидирует в гонке. Болид в этот момент на сликах. Из-за скользкой трассы один из самых титулованных, профессиональных гонщиков F1не справляется со своим автомобилем и вылетает с трассы. Прощай победа в сезоне...
Для информации: гоночные Pirelli отводят 65 литров воды в секунду на скорости 300 км/ч. Но гражданская резина не рассчитана и не справляется с водным потоком при куда меньших скоростях. Почему же те, кто ездит 90 км/ч, уверены, что их шины — справятся Вот мнение тех, кто разбирается профессионально в вопросе.
— Летняя резина в дождь — как балетки на катке, — говорит инженер шинной промышленности Александр Рогов, — Весело первые пять секунд. Потом начинается краш и работа автосервиса с клиниками...
— Я езжу аккуратно — это мантра до первого аквапланирования, — вторит ему инструктор по контраварийной подготовке Сергей Ломаченко.
— Тормозной путь на мокром покрытии у обычной летней шины на 40% длиннее, чем у летней дождевой, это исследования международных сертификационных компаний.
— Иногда это разница между «почти» и «все», — добавляет продавец шин Ирина Демкина.
Короче говоря, летние дождевые шины делают одно — спасают жизни благодаря тому, что их глубокие канавки вытесняют воду, V-образный протектор разрезает пленку, мягкая смесь прилипает к мокрому асфальту, пятно контакта остается широким даже под дождем. Это не про комфорт. Это про выживание.
В дождевой шине, в отличие от обычной, центральные ребра протектора быстрее направляют потоки воды прочь от пятна контакта, а ее плечевые зоны используют так называемый эффект Коанда, когда жидкость не разлетается, а аккуратно отводится в нужном направлении. Если простыми словами, то струя воды или воздуха огибает выпуклую поверхность, не отклоняясь резко в сторону, а как бы «прижимаясь» к ней.
Особенно часто производители применяют эффект Коанда именно в дизайне протектора дождевых шин. Вода, попадая в протектор, «прилипает» к этим стенкам и направляется вдоль канала, ускоряя отвод из пятна контакта. Грани шашек и канавки делают специальной формы, что позволяет минимизировать аквапланирование.
А вот и статистика для тех, кто верит в то, что «и так сойдет». В средней полосе России 120 дождливых дней, а в Петербурге — 180. ESP и ABS бесполезны без сцепления колес с поверхностью. 20% ДТП в дождь происходят только в результате аквапланирования. Средний чек за кузовной ремонт составляет сегодня в стране 150 000 рублей, а комплект дождевых шин стоит 25 000 рублей. Считайте сами. Потом считайте снова. Затем назначьте цену за свою безопасность.
Автостроители не устанавливают массово дождевую резину уже на конвейере из экономии, ведь покупатели выбирают глазами и ценником. Им проще продать автомобиль, укомплектованный универсальной летней шиной, которая будет работать «как-нибудь» при любой погоде. Для иллюстрации возьмем покрышки популярных брендов на московских площадках.
Например, Michelin Primacy 5 (новая модель «дождевого» профиля) в размере 235/55 R18 стоит около 23 150 руб. А предыдущая Michelin Primacy 4 того же размера (обычная летняя шина) продается примерно за 24 800. То есть в этом случае «дождевой» вариант оказался 6,6% дешевле наследника. Дождевая шина Ikon Autograph Aqua 3 205/55 R16 стоит 7600, а обычная Ikon Autograph Eco 3 205/55 R16 обойдется в 6730 рублей. Разница —13%.
Не так уж и много, хотя, конечно, у некоторых шинников «мокрые» версии существенно дороже обычных. Так, по данным зарубежных магазинов, Nokian Wetproof может стоить на 40-50% дороже стандартной Nokian Hakka в аналогичном размере. Но в целом цена зависит от конкретной модели и маркетингового позиционирования производителя.
А вот автомобили премиум-класса и спорткары сразу комплектуются дождевыми шинами, и уже как опция можно докупить слики, полуслики или зимние шины. Автомобили Porsche, BMW, Mercedes, все они в базовой комплектации идут с шинами, ориентированными на повышенное сцепление в мокрых условиях. Не потому, что «дороже», а потому что законы физики одинаковы для всех, а при эксплуатации машин с мощными моторами сцепление колес играет важную роль. Разница между стандартным автомобилем и спорткаром — только в скорости встречи с лужей. Исход будет одинаковым, если колесо потеряет контакт.
...Лужа не мигает. Лужа стреляет. Аквапланирование — русская рулетка, где пуля в итоге всегда ваша. Стаж? Полный багажник опыта? Марка машины? Лужу это не интересует. Она просто ждет, когда колесо войдет в воду, и начнется смертельный аттракцион на мокром асфальте. Дождевые же шины — не спорят, они просто работают.