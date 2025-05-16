Ни марка машины, ни понты в Instagram не спасут, когда машина «всплывает» в результате аквапланирования. Лужа не разбирается, кто круче. Она просто вышибает дух и экзаменует оценкой «быть или не быть». Летние дождевые шины — как цепкие руки, выдергивающие из этой подставы. Что это за резина, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Все начинается по классике жанра. Мокрый асфальт блестит как витрина автосалона. Капли стучат по стеклу в ритме уверенности и подавляющего контроля дорожной ситуации. Скорость — чуть выше средней. Руль — в руках. Машина — под контролем. По крайней мере, так кажется. А впереди уже лежит она: темная затягивающая лужа! Как в страшных фильмах-ужасов.

Лужа не бибикает. Не моргает дальним. Не машет флажком. Просто лежит. Тихо, терпеливо: добросовестным киллером, ждущим удобного момента. И этот момент наступает. С виду красивая дорога превращается в западню быстрее, чем успеваешь моргнуть.

Летняя резина чувствует себя королевой до первого дождя. Широкие плечи, глянцевый блеск, гордое обещание «держу дорогу». А вот вода слушать этот наглый треп не собирается. Канавки в шинах — слишком мелкие. Жесткий состав смеси — только мешает. Пятно контакта сжимается до крошечного размера.

Фото: globallookpress.com

В итоге 80 км/ч на спидометре — это уже не цифра. Это приговор. Колесо всплывает. Ваша колесница живет своей жизнью. Руль крутится — для красоты. Летняя резина в этот момент — как сланцы на болоте. Вроде бы и обувь, а смысла ноль. Тут куда актуальнее так называемые дождевые шины, которые почему-то до сих пор их не ставят на транспортные средства повсеместно.

В 70-х в «Формуле-1» поняли: дожди — это не про «пофиг, справимся». Болиды разгонялись до 300 км/ч, а на мокром асфальте подобное движение превращалось в рулетку. Первое решение было простым: глубокие водоотводные канавки, агрессивный (аллигаторный) протектор и мягкая резиновая смесь

Так родились дождевые шины, а в 1991 году Goodyear вывел их на гражданский рынок с моделью Aquatred. Но, как это часто бывает, далеко не все обратили на новинку внимание. И тут показательна история «одного великого Хэмилтона». 2007 год. Гран-при Китая.

Льюис Хэмилтон лидирует в гонке. Болид в этот момент на сликах. Из-за скользкой трассы один из самых титулованных, профессиональных гонщиков F1не справляется со своим автомобилем и вылетает с трассы. Прощай победа в сезоне...

Фото: globallookpress.com

Для информации: гоночные Pirelli отводят 65 литров воды в секунду на скорости 300 км/ч. Но гражданская резина не рассчитана и не справляется с водным потоком при куда меньших скоростях. Почему же те, кто ездит 90 км/ч, уверены, что их шины — справятся Вот мнение тех, кто разбирается профессионально в вопросе.

— Летняя резина в дождь — как балетки на катке, — говорит инженер шинной промышленности Александр Рогов, — Весело первые пять секунд. Потом начинается краш и работа автосервиса с клиниками...

— Я езжу аккуратно — это мантра до первого аквапланирования, — вторит ему инструктор по контраварийной подготовке Сергей Ломаченко.

— Тормозной путь на мокром покрытии у обычной летней шины на 40% длиннее, чем у летней дождевой, это исследования международных сертификационных компаний.

— Иногда это разница между «почти» и «все», — добавляет продавец шин Ирина Демкина.

Фото: globallookpress.com

Короче говоря, летние дождевые шины делают одно — спасают жизни благодаря тому, что их глубокие канавки вытесняют воду, V-образный протектор разрезает пленку, мягкая смесь прилипает к мокрому асфальту, пятно контакта остается широким даже под дождем. Это не про комфорт. Это про выживание.

В дождевой шине, в отличие от обычной, центральные ребра протектора быстрее направляют потоки воды прочь от пятна контакта, а ее плечевые зоны используют так называемый эффект Коанда, когда жидкость не разлетается, а аккуратно отводится в нужном направлении. Если простыми словами, то струя воды или воздуха огибает выпуклую поверхность, не отклоняясь резко в сторону, а как бы «прижимаясь» к ней.

Особенно часто производители применяют эффект Коанда именно в дизайне протектора дождевых шин. Вода, попадая в протектор, «прилипает» к этим стенкам и направляется вдоль канала, ускоряя отвод из пятна контакта. Грани шашек и канавки делают специальной формы, что позволяет минимизировать аквапланирование.

А вот и статистика для тех, кто верит в то, что «и так сойдет». В средней полосе России 120 дождливых дней, а в Петербурге — 180. ESP и ABS бесполезны без сцепления колес с поверхностью. 20% ДТП в дождь происходят только в результате аквапланирования. Средний чек за кузовной ремонт составляет сегодня в стране 150 000 рублей, а комплект дождевых шин стоит 25 000 рублей. Считайте сами. Потом считайте снова. Затем назначьте цену за свою безопасность.

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Автостроители не устанавливают массово дождевую резину уже на конвейере из экономии, ведь покупатели выбирают глазами и ценником. Им проще продать автомобиль, укомплектованный универсальной летней шиной, которая будет работать «как-нибудь» при любой погоде. Для иллюстрации возьмем покрышки популярных брендов на московских площадках.

Например, Michelin Primacy 5 (новая модель «дождевого» профиля) в размере 235/55 R18 стоит около 23 150 руб. А предыдущая Michelin Primacy 4 того же размера (обычная летняя шина) продается примерно за 24 800. То есть в этом случае «дождевой» вариант оказался 6,6% дешевле наследника. Дождевая шина Ikon Autograph Aqua 3 205/55 R16 стоит 7600, а обычная Ikon Autograph Eco 3 205/55 R16 обойдется в 6730 рублей. Разница —13%.

Не так уж и много, хотя, конечно, у некоторых шинников «мокрые» версии существенно дороже обычных. Так, по данным зарубежных магазинов, Nokian Wetproof может стоить на 40-50% дороже стандартной Nokian Hakka в аналогичном размере. Но в целом цена зависит от конкретной модели и маркетингового позиционирования производителя.

А вот автомобили премиум-класса и спорткары сразу комплектуются дождевыми шинами, и уже как опция можно докупить слики, полуслики или зимние шины. Автомобили Porsche, BMW, Mercedes, все они в базовой комплектации идут с шинами, ориентированными на повышенное сцепление в мокрых условиях. Не потому, что «дороже», а потому что законы физики одинаковы для всех, а при эксплуатации машин с мощными моторами сцепление колес играет важную роль. Разница между стандартным автомобилем и спорткаром — только в скорости встречи с лужей. Исход будет одинаковым, если колесо потеряет контакт.

...Лужа не мигает. Лужа стреляет. Аквапланирование — русская рулетка, где пуля в итоге всегда ваша. Стаж? Полный багажник опыта? Марка машины? Лужу это не интересует. Она просто ждет, когда колесо войдет в воду, и начнется смертельный аттракцион на мокром асфальте. Дождевые же шины — не спорят, они просто работают.