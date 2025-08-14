Водитель без «прав» влетел в кювет на Volkswagen в Сыктывкаре

В столице республики Коми произошло ДТП с участием злостного нарушителя ПДД. 21-летний водитель, не имевший удостоверения, не справился с управлением и оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.

Как сообщает издание «Комиинформ» со ссылкой на региональное подразделение ГИБДД, инцидент произошел 13 августа около шести вечера на улице Петрозаводская. За рулем Volkswagen находился молодой человек 2002 года рождения, который потерял контроль над автомобилем, врезался в препятствие и съехал в придорожный кювет.

Пострадавшего с сотрясением мозга, травмой головы и повреждением голени экстренно доставили в больницу. Расследование показало, что водитель не просто оказался за рулем без «прав» — за ним уже числятся 44 нарушения ПДД, 16 из которых были зафиксированы только за последний год.

В ГИБДД подчеркивают, что подобные случаи становятся все более частыми — только за последний месяц в регионе задержали семь человек, управлявших автомобилями без водительского удостоверения.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По предварительной версии, водитель превысил скорость, что и стало причиной потери управления.