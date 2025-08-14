«Мисс Вселенная» не выжила после столкновения с лосем в Твери

Трагедия произошла с моделью и участницей конкурса «Мисс Вселенная 2017» Ксенией Александровой. Она пострадала после аварии с диким животным и скончалась через месяц в больнице.

ДТП, унесшее жизнь девушки, произошло еще в июле

По данным телеграм-канала Baza, инцидент, приведший к гибели Ксении, случился еще в июле в Тверской области. Перед автомобилем, где она сидела на пассажирском месте, неожиданно выскочил лось. При столкновении животное пробило лобовое стекло и нанесло тяжелые травмы девушке.

С черепно-мозговой травмой Александрову срочно доставили в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Врачи пытались стабилизировать ее состояние, но, к сожалению, спасти «Мисс Вселенную» не удалось, и 12 августа она умерла.

Карьера в модельном бизнесе Ксении вдохновляла множество поклонников. После трагедии в аккаунте конкурса в соцсетях появился пост с соболезнованиями:

— Ее грация, красота и дух оставили незабываемый след в семье «Мисс Вселенная». Пусть память о ней продолжает вдохновлять на доброту, силу и любовь всех, кому посчастливилось ее знать.