В Крыму ищут водителя, который въехал в толпу людей и скрылся

В селе Ленинское произошла авария, в которой получил травмы 16-летний подросток. Водителя, совершившего наезд на нескольких человек и покинувшего место происшествия, уже разыскивают правоохранительные органы.

Авария произошла еще неделю назад, но виновного до сих пор нет

Как сообщили в ГСУ СК России по Крыму и Севастополю, 8 августа в селе Ленинское водитель легкового автомобиля сбил группу пешеходов. Один из пострадавших, 16-летний подросток, получил травмы и сейчас находится на лечении.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, в социальных сетях региона появилось обращение отца пострадавшего подростка, который выразил обеспокоенность тем, что правоохранительные органы, по его мнению, недостаточно активно работают над поиском и привлечением виновного к ответственности.

По факту случившегося уже начата проверка. В Следственном комитете подчеркнули, что по итогам разбирательства будет возбуждено уголовное дело.

На данный момент детали происшествия уточняются. Сотрудники полиции собирают свидетельские показания и изучают записи с камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент аварии, чтобы найти нарушителя. Ведомство призывает всех, кто обладает информацией о случившемся, помочь в расследовании.