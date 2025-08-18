Пьяный водитель на Datsun врезался в машину с курсантом автошколы в Уфе

В Башкортостане произошло серьезное ДТП с участием нетрезвого водителя и начинающего автомобилиста. Мужчина в возрасте 69 лет двигался в сторону улицы Ахметова и не справился с управлением, врезавшись в остановившийся впереди учебный Hyundai Solaris.

Как сообщили в ГИБДД Уфы, инцидент произошел утром на проспекте Дружбы Народов. За рулем автомобиля автошколы в тот момент находился 17-летний юноша. Молодой человек управлял машиной в рамках учебной практики.

Столкновение оказалось настолько сильным, что курсант получил серьезные травмы головы. Его оперативно доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.

Полиция провела освидетельствование водителя «Датсуна» на состояние опьянения. Алкотестер показал результат в 0,487 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе, что значительно превышает допустимую норму. В отношении мужчины составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Сейчас по факту аварии начато разбирательство. Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства произошедшего, чтобы установить полную картину инцидента.