Водитель Opel протаранил трех подростков на питбайках в Туле

В понедельник, 18 августа, на автодороге Тула-Новомосковск произошло тяжелое ДТП с участием легкового автомобиля и трех несовершеннолетних мотоциклистов. По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением, что привело к столкновению с питбайками.

Как сообщает Госавтоинспекция Тульской области, инцидент произошел в 21:36 на 54-м километре трассы. За рулем Opel Astra находился 28-летний мужчина, который допустил лобовое столкновение с мотоциклами марок KAYO, WELC и LIFAN. Ими управляли 16-летние подростки, не имевшие «прав».

Важную роль в спасении жизней сыграла экипировка: хотя питбайкеры не использовали специальную защиту, на них были надеты мотошлемы. Это помогло избежать летального исхода, но не уберегло от травм. Водители KAYO и WELC получили ранения и после оказания медицинской помощи уехали домой.

Обстоятельства аварии устанавливаются.