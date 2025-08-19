352

Женщину насмерть сбили на обочине трассе в Карелии

ДТП произошло на трассе «Сортавала» в Муезерском районе

Трагический инцидент на карельской трассе унес жизнь пешехода. Водитель автомобиля «Нива» совершил наезд на женщину, которая шла по краю проезжей части. Медики не смогли спасти пострадавшую, несмотря на своевременную транспортировку в больницу.

Автор
Александр Проневский

Как сообщил портал «КарелInform», смертельное ДТП произошло во вторник, 19 августа. По предварительным данным, установленным на месте происшествия, женщина двигалась пешком вдоль трассы «Сортавала» в Муезерском районе, когда водитель внедорожника совершил выезд на край дороги, приведший к столкновению.

Место происшествия сразу же было взято под контроль сотрудниками ГИБДД. Автомобиль «Нива», причастный к наезду, оставался на трассе до прибытия следственной группы. Сотрудники экстренных служб оперативно доставили пострадавшую в ближайшее медицинское учреждение, где врачи боролись за ее жизнь.

К сожалению, несмотря на все усилия медиков, женщина скончалась. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП.

