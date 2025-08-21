Мужу «королевы марафонов» Блиновской разбили голову за то, что он устроил ДТП

Муж известной блогерши Елены Блиновской стал участником дорожного инцидента в центре Москвы. Он на мотоцикле Ducati Diavel снес зеркало автомобиля на перекрестке — в итоге пострадали не только транспортные средства, но и сам байкер.

По данным телеграм-канала Mash, авария случилась почти сразу после того, как Блиновский выехал из своего дома. На Шаболовке его Ducati задел машину, и водитель вышел «разобраться». Словесная перепалка быстро переросла в драку — Алексею разбили нос и голову, оставили ссадины. На место приехали полиция и медики, чтобы зафиксировать происшествие и оказать помощь.

Ранее, в середине мая, он вернулся из зоны СВО, куда отправился добровольцем. Это произошло после ареста его жены Елены, которую обвинили в налоговых нарушениях. Блиновский служил в горячей точке, но теперь вернулся в Москву и почти сразу же столкнулся с неприятностью на дороге.