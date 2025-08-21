34

Мурманские водители обнаружили матерные послания на стеклах припаркованных авто

Нестандартный способ борьбы с нарушителями ПДД вызвал споры

В Мурманске появились активисты, которые избрали необычный способ борьбы с теми, кто оставляет машины в неположенных местах. Неизвестные прикрепили на лобовые стекла провокационные сообщения, содержащие нецензурную лексику.

Как сообщило информационное агентство «СеверПост.ru», инцидент произошел в Портовом проезде рядом со зданием РЖД, где автомобили были оставлены на тротуаре. На них приклеили листы формата А4 с надписью: «Я паркуюсь как...» — на месте троеточия нецензурное слово.

Одна из машин при этом стояла на тротуаре всеми четырьмя колесами, полностью перекрывая проход для пешеходов. Местные жители в комментария к новости подчеркнули, что «награда нашла героев», активно обсуждая произошедшее в соцсетях.

Акция вызвала неоднозначную реакцию: одни выразили слова поддержки неизвестным, другие — осуждают самосуд и порчу имущества. Водители пока не комментировали ситуацию. Правоохранительные органы тоже.

Отметим, что в Мурманске проблема парковки на тротуарах остается актуальной, особенно в центре города и возле бизнес-центров.

