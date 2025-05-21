Суд Линча: коллапс с парковками в столичных дворах выходит на финальную стадию

Москва, похоже, никогда не остановится в своем росте, уже давно вырвавшись за пределы МКАД. Там, где еще недавно сажали капусту и свеклу, ныне растут «человейники», собирая уже совсем другую «капусту» различным заинтересантам. ЖК, как удельные княжества, множатся, а вместе с ними — и проблемы. Одна из них — машин слишком много, парковок — катастрофически мало. Из-за этого рождаются карикатурные формы «борьбы за порядок». Теперь и продовольственные продукты становятся оружием. Анонимные мстители в массовом порядке размазывают нарушителям ПДД месседж по лобовым стеклам, делая это под лозунгом «За Родину». На отдельном примере ЖК «Рассказово», где этот беспредел достиг при попустительстве властей апофеоза, портал «АвтоВзгляд» попытался разобраться в ситуации и понять, quo vadis — кто на самом деле виноват в беспределе граждан, протестующих против неправомерных действий автовладельцев.

Они не представляются. Не вступают в диалог. Не зовут сотрудников ГИБДД, не вызывают эвакуатор, не пишут в управляющую компанию. Они просто выходят ночью во двор и выносят приговор — не словами, а пока — кефиром, томатным соком или банкой шпрот. Все это размазывается строго по капоту, стеклам, лобовому стеклу — чтобы осталось не только пятно, но именно послание.

Причем шпроты не какие-нибудь, а калининградского совхоза «За Родину». Символично? Более чем! Получается, борьбу с нарушителями ведут неустановленные личности, вооруженные пищевыми продуктами с лозунгом, который в другую эпоху ассоциировался со святым подвигом наших предков? Теперь с этим призывом — против припаркованных машин!

Это, на мой взгляд, уже не просто самовольные действия на грани хулиганства. Это — самоназначенная власть вне закона. Данный «народный мститель» — совсем не герой. Он — псевдосуд с подкопченным запахом и замашками плохого режиссера. Он не стыдится самоуправства — он гордится им. Он снимает видеоролики, монтирует, выкладывает. Ожидая реакции и лайков.

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Телеграм-каналы, домашние паблики, районные чат-группы, иные площадки — все это становится сценой. На ней один актер: Он — спаситель двора. Без имени, без адреса, без юридической силы. Но с философией: «Встал не туда — получи!».

Да, по ПДД парковаться на газоне и тротуаре нельзя. Это факт. Но вот другой факт, более жесткий: парковаться просто негде. Количество бесплатных парковок во дворах стремится к нулю, а все места на платных уже проданы или перепроданы, их стоимость стартует от 1,2 миллиона и легко достигает 2,45 млн. Хочешь по-другому — арендуй. По часам, по суткам, по настроению арендодателя.

Паркинг стал не просто инфраструктурой, а активом, товаром и инструментом давления. Тот, кто не готов платить, имеет продуктовый «привет» на кузове. А тот, кто платит, начинает подспудно оправдывать применение подручных средств к тем, кто — не платит. Но, что любопытно, происходящее вызывает неоднозначные чувства.

Так, по словам юриста проекта «Штраф-OFF», эксперта Михаила Никитина, с одной стороны — да, очевидное нарушение ПДД, но с другой — выбранный для борьбы способ ничем не лучше:

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— Если говорить доступным языком — неприемлемо с беспределом бороться с помощью такого же беспредела, — подчеркивает г-н Никитин. — В то же время, подобные «народные мстители» действует так, что привлечь их к ответственности объективной возможности нет: даже «хулиганку» не «пришьешь», поскольку особого вреда чужому имуществу не причинено!

Однако люди забывают, что градус напряженности просто так не утихнет, и если дело дойдет до рукоприкладства — последствия неотвратимы. Также возникает вопрос в отношении организованности подобных «акций» и их целенаправленного освещения в домовом/районном/городском телеграм-канале, телевидении, etc.

Складывается ощущение, что это сделано, чтобы склонить людей арендовать машино-места на платной стоянке, то есть возможна заинтересованность управляющей компании. Подобное впечатление, кстати сказать, возникало в свое время и у жителей других новостроек (например, ЖК «Мякинино парк»), дворы которых оказались утыканы знаками запрета на остановки в сочетании со знаком «работает эвакуатор», — подчеркивает собеседник портала «АвтоВзгляд»...

Что тут добавить? Когда «герой» скрывается, но все вокруг работают в его пользу — это не герой. Это инструмент не прямого воздействия. Кто-то, в итоге, вбрасывает видео, кто-то подогревает комментарии, а кто-то потом ненавязчиво нашептывает: «а не купить ли, а не арендовать ли вам машино-место, чтобы не страдать»? Местные чаты кипят.

Фото портала АвтоВзгляд.

Одни требуют контролировать камеры. Другие — поддерживают псевдосудью. Третьи хотят выйти к подъезду и «поговорить по-мужски». Жители уже не улыбаются друг другу — ныне между гражданами страны идет холодная война в ее морозильной стадии. Гастрономическая, но от этого не менее принципиальная.

А что же власти? С 2022 года изо дня в день на всех властных этажах повторяется мантра, сказанная зампредом председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным: — Мы не настолько богатая страна, чтобы на одну квартиру иметь как минимум одно парковочное место...

В переводе с бюрократического на русский это значит, что парковок для жителей в новостройках в необходимом количестве строить не будут. Вот этот пассаж с удовольствием и взяли на вооружение строительные и управляющие компании. А на улицах — уже кефир, томат и неуверенность в мирном исходе ситуации. И все это под лозунгом «За Родину». Против кого, простите?

«Народный подвижник» против всего плохого за все хорошее постулирует, что хочет порядка, что борется с автохамами, что мстит за поруганный шинами газон. Но сам — вне правил. Он — дворовый «судья Дред». Хотя со стороны ситуация видится подкопченным организованным спрутом. Этакий образ мессианского кефирчика. Простите, но на большее креатива «народного гения» не хватило. Харизматичный — только в темноте. Говорит, что борется за справедливость — но творит хаос.

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Но если ты народный борец за порядок — покажи личико. Приди на собрание. Установи знак. Стань координатором. Возглавь, в конце концов, благородное дело в рамках закона! Если нет — ты просто фигура. Чужая. Полезная не людям, а выгодоприобретателям. Временная. Совсем не геройский кефирчик, а просто — помет дворовых голубей.

Потому что это не про чистоту. Это — про контроль. Про манипуляцию. Про давление через атмосферу страха. И если вам кажется, что вас это не касается — подождите, пока шпроты на лобовом прилетят к вам, по примеру и лекалам раскручиваемого непонятно зачем персонажа.

Потому что сейчас, получается, порядок у подъезда устанавливают не законы, а видеоролики с кефиром и завуалированным лозунгом «За Родину»!