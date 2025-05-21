Суд Линча: коллапс с парковками в столичных дворах выходит на финальную стадию

Они не представляются. Не вступают в диалог. Не зовут сотрудников ГИБДД, не вызывают эвакуатор, не пишут в управляющую компанию. Они просто выходят ночью во двор и выносят приговор — не словами, а пока — кефиром, томатным соком или банкой шпрот. Все это размазывается строго по капоту, стеклам, лобовому стеклу — чтобы осталось не только пятно, но именно послание.
Причем шпроты не какие-нибудь, а калининградского совхоза «За Родину». Символично? Более чем! Получается, борьбу с нарушителями ведут неустановленные личности, вооруженные пищевыми продуктами с лозунгом, который в другую эпоху ассоциировался со святым подвигом наших предков? Теперь с этим призывом — против припаркованных машин!
Это, на мой взгляд, уже не просто самовольные действия на грани хулиганства. Это — самоназначенная власть вне закона. Данный «народный мститель» — совсем не герой. Он — псевдосуд с подкопченным запахом и замашками плохого режиссера. Он не стыдится самоуправства — он гордится им. Он снимает видеоролики, монтирует, выкладывает. Ожидая реакции и лайков.
Телеграм-каналы, домашние паблики, районные чат-группы, иные площадки — все это становится сценой. На ней один актер: Он — спаситель двора. Без имени, без адреса, без юридической силы. Но с философией: «Встал не туда — получи!».
Да, по ПДД парковаться на газоне и тротуаре нельзя. Это факт. Но вот другой факт, более жесткий: парковаться просто негде. Количество бесплатных парковок во дворах стремится к нулю, а все места на платных уже проданы или перепроданы, их стоимость стартует от 1,2 миллиона и легко достигает 2,45 млн. Хочешь по-другому — арендуй. По часам, по суткам, по настроению арендодателя.
Паркинг стал не просто инфраструктурой, а активом, товаром и инструментом давления. Тот, кто не готов платить, имеет продуктовый «привет» на кузове. А тот, кто платит, начинает подспудно оправдывать применение подручных средств к тем, кто — не платит. Но, что любопытно, происходящее вызывает неоднозначные чувства.
Так, по словам юриста проекта «Штраф-OFF», эксперта Михаила Никитина, с одной стороны — да, очевидное нарушение ПДД, но с другой — выбранный для борьбы способ ничем не лучше:
— Если говорить доступным языком — неприемлемо с беспределом бороться с помощью такого же беспредела, — подчеркивает г-н Никитин. — В то же время, подобные «народные мстители» действует так, что привлечь их к ответственности объективной возможности нет: даже «хулиганку» не «пришьешь», поскольку особого вреда чужому имуществу не причинено!
Однако люди забывают, что градус напряженности просто так не утихнет, и если дело дойдет до рукоприкладства — последствия неотвратимы. Также возникает вопрос в отношении организованности подобных «акций» и их целенаправленного освещения в домовом/районном/городском телеграм-канале, телевидении, etc.
Складывается ощущение, что это сделано, чтобы склонить людей арендовать машино-места на платной стоянке, то есть возможна заинтересованность управляющей компании. Подобное впечатление, кстати сказать, возникало в свое время и у жителей других новостроек (например, ЖК «Мякинино парк»), дворы которых оказались утыканы знаками запрета на остановки в сочетании со знаком «работает эвакуатор», — подчеркивает собеседник портала «АвтоВзгляд»...
Что тут добавить? Когда «герой» скрывается, но все вокруг работают в его пользу — это не герой. Это инструмент не прямого воздействия. Кто-то, в итоге, вбрасывает видео, кто-то подогревает комментарии, а кто-то потом ненавязчиво нашептывает: «а не купить ли, а не арендовать ли вам машино-место, чтобы не страдать»? Местные чаты кипят.
Одни требуют контролировать камеры. Другие — поддерживают псевдосудью. Третьи хотят выйти к подъезду и «поговорить по-мужски». Жители уже не улыбаются друг другу — ныне между гражданами страны идет холодная война в ее морозильной стадии. Гастрономическая, но от этого не менее принципиальная.
А что же власти? С 2022 года изо дня в день на всех властных этажах повторяется мантра, сказанная зампредом председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным: — Мы не настолько богатая страна, чтобы на одну квартиру иметь как минимум одно парковочное место...
В переводе с бюрократического на русский это значит, что парковок для жителей в новостройках в необходимом количестве строить не будут. Вот этот пассаж с удовольствием и взяли на вооружение строительные и управляющие компании. А на улицах — уже кефир, томат и неуверенность в мирном исходе ситуации. И все это под лозунгом «За Родину». Против кого, простите?
«Народный подвижник» против всего плохого за все хорошее постулирует, что хочет порядка, что борется с автохамами, что мстит за поруганный шинами газон. Но сам — вне правил. Он — дворовый «судья Дред». Хотя со стороны ситуация видится подкопченным организованным спрутом. Этакий образ мессианского кефирчика. Простите, но на большее креатива «народного гения» не хватило. Харизматичный — только в темноте. Говорит, что борется за справедливость — но творит хаос.
Но если ты народный борец за порядок — покажи личико. Приди на собрание. Установи знак. Стань координатором. Возглавь, в конце концов, благородное дело в рамках закона! Если нет — ты просто фигура. Чужая. Полезная не людям, а выгодоприобретателям. Временная. Совсем не геройский кефирчик, а просто — помет дворовых голубей.
Потому что это не про чистоту. Это — про контроль. Про манипуляцию. Про давление через атмосферу страха. И если вам кажется, что вас это не касается — подождите, пока шпроты на лобовом прилетят к вам, по примеру и лекалам раскручиваемого непонятно зачем персонажа.
Потому что сейчас, получается, порядок у подъезда устанавливают не законы, а видеоролики с кефиром и завуалированным лозунгом «За Родину»!