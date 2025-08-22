Праворульная Toyota снесла фонарный столб, но водитель в аварии не пострадал

В Майминском районе Республики Алтай водитель автомобиля Toyota Caldina потерял контроль над машиной и въехал в фонарный столб. По счастливой случайности, серьезных травм удалось избежать.

Автовладелец не справился с управлением на трассе под Горно-Алтайском

Как сообщает портал «Новости Горного Алтая», авария случилась днем 21 августа неподалеку от поселка Карлушка. Японское авто двигалось в направлении Горно-Алтайска, когда водитель не справился с управлением. В итоге машина вылетела с проезжей части и встретилась с фонарем.

В результате инцидента пострадал сам водитель, который позже обратился за медицинской помощью, однако госпитализация не потребовалась — медики ограничились амбулаторным осмотром.

Теперь, помимо прочих мер административного воздействия, автовладелец будет вынужден оплатить ущерб, нанесенный владельцу мачты освещения, ведь повреждение городской инфраструктуры налицо. Точные причины, приведшие к потери контроля над автомобилем устанавливаются.