Праворульная Toyota снесла фонарный столб, но водитель в аварии не пострадал

Как сообщает портал «Новости Горного Алтая», авария случилась днем 21 августа неподалеку от поселка Карлушка. Японское авто двигалось в направлении Горно-Алтайска, когда водитель не справился с управлением. В итоге машина вылетела с проезжей части и встретилась с фонарем.
В результате инцидента пострадал сам водитель, который позже обратился за медицинской помощью, однако госпитализация не потребовалась — медики ограничились амбулаторным осмотром.
Теперь, помимо прочих мер административного воздействия, автовладелец будет вынужден оплатить ущерб, нанесенный владельцу мачты освещения, ведь повреждение городской инфраструктуры налицо. Точные причины, приведшие к потери контроля над автомобилем устанавливаются.