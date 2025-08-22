«Ласточка» протаранила Mercedes-Benz на переезде под Калининградом

Утром 22 августа произошло тяжелое столкновение электропоезда с автомобилем на железнодорожном переезде. В результате пострадали водитель и его пассажир, люди из «Ласточки» остались невредимы.

Как сообщило издание «Новый Калининград», удар произошел между станциями Дорожный и Рябиновка, после чего состав остановился на 20 минут. Несмотря на полученные в результате аварии повреждения, после непродолжительной паузы поезд продолжил путь до конечной станции.

По официальным данным УГИБДД региона, в результате аварии один человек погиб, еще один получил травмы. Представитель Калининградской железной дороги Александр Першин уточнил, что машина выехала на переезд на запрещающий сигнал светофора. Локомотивная бригада и 210 пассажиров «Ласточки» не пострадали, а отклонение от графика оказалось незначительным.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют обстоятельства грубого нарушения Правил со стороны водителя «Мерседеса».