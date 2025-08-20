399

Грузовой поезд столкнулся с автомобилем на переезде в Красноярском крае

Игнорирование запрещающего сигнала светофора привело к ДТП с пострадавшим

Утром 20 августа на железнодорожном переезде в Курагинском районе произошло серьезное ДТП. Грузовой состав столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего пострадал несовершеннолетний пассажир. Движение поездов на участке было временно ограничено.

Александр Проневский

Грузовой поезд столкнулся с автомобилем на переезде в Красноярском крае

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, инцидент произошел около 9 часов утра на регулируемом переезде между станциями Кошурниково и Стофато. Водитель автомобиля проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на пути прямо перед приближающимся электровозом. Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения уже не удалось.

В результате аварии пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля, которого госпитализировали с травмами. Подвижной состав с рельсов не сошел, однако было повреждено оборудование контактной сети. Восстановительные работы уже ведутся.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники специалисты. Абаканская транспортная прокуратура организовала расследование инцидента.

