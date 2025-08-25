Годовалый ребенок пострадал после опрокидывания квадроцикла в Курганской области

В Далматовском округе произошел неприятный инцидент с участием двух несовершеннолетних, один из которых едва достиг годовалого возраста. Четырехколесный транспорт, управляемый его старшим братом, перевернулся на сельской дороге. Оба пострадавших были госпитализированы для оказания медицинской помощи.

Как сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции в своем официальном аккаунте «ВКонтакте», ДТП случилось 24 августа около 16:00 на улице Советской в селе Крутиха. 11-летний подросток без разрешения взрослых взял ключи от квадроцикла и решил прокатиться с малышом. Он не справился с управлением, что привело к опрокидыванию и травмам для него и пассажира.

Оба ребенка были оперативно доставлены в больницу. В настоящее время полиция выясняет, почему ключи от опасной игрушки находились в свободном доступе.

Госавтоинспекция напомнила о необходимости соблюдать меры безопасности при эксплуатации транспортных средств, даже если они предназначены для использования детьми. Инспекторы подчеркивают: квадроцикл остается источником повышенной опасности и требует строгого контроля со стороны взрослых.