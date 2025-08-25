Годовалый ребенок пострадал после опрокидывания квадроцикла в Курганской области

Как сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции в своем официальном аккаунте «ВКонтакте», ДТП случилось 24 августа около 16:00 на улице Советской в селе Крутиха. 11-летний подросток без разрешения взрослых взял ключи от квадроцикла и решил прокатиться с малышом. Он не справился с управлением, что привело к опрокидыванию и травмам для него и пассажира.
Оба ребенка были оперативно доставлены в больницу. В настоящее время полиция выясняет, почему ключи от опасной игрушки находились в свободном доступе.
Госавтоинспекция напомнила о необходимости соблюдать меры безопасности при эксплуатации транспортных средств, даже если они предназначены для использования детьми. Инспекторы подчеркивают: квадроцикл остается источником повышенной опасности и требует строгого контроля со стороны взрослых.