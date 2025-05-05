Зашквар: почему власти страны игнорируют массовое недовольство граждан СИМ

Тротуары всегда были территорией людей. По ним шли на работу, катили коляски, разговаривали, в общем — жили. Но в последнее время все изменилось. Тротуары стали ареной войны, где вместо прогулок — кровь, а вместо встреч — поломанные судьбы и крики. Таковыми исконно пешеходные владения сделали средства индивидуальной мобильности (СИМ) — самокаты, моноколеса, электровелосипеды, став смертельным колесным оружием. Впрочем, и проезжая часть благодаря СИМ превратилась в зону беспредела. Они были придуманы ради удобства. Они пришли ради скорости. Они убивают. Портал «АвтоВзгляд» собрал всю печальную статистику последних лет.

Пока в официальных сводках бодро рапортуют о росте сервисов кикшеринга на 40%, суровая реальность выглядит убийственно. 4420 аварий с СИМ только за один 2024 год. 54 погибших. 351 покалеченный ребенок. 256 пострадавших курьеров. В 65,5% всех происшествий участвовали арендованные устройства, а более 70% ДТП произошли на территориях, предназначенных для пешеходов. И это лишь вершина кровавого айсберга. За каждым таким ДТП — слезы, боль, реанимации, похоронные процессии.

География катастроф при этом стремительно растет: кровь проливается не только в столицах. Самокаты мчатся по тротуарам от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Сочи. Но особенно страшно в крупных городах: там, где инфраструктура развита, где тротуары широки, а аренда самокатов доступна одним нажатием пальца за весьма скромные суммы. Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск — здесь СИМ правят бал. Здесь каждый день кто-то не возвращается домой.

Москва. Пятницкая улица. Весна 2025 года. Пожилая женщина несет сумку с продуктами. Самокат летит слишком быстро. Удар. Падение. Реанимация. Смерть. Другой конец столицы. Зарядка дешевой самокатной батареи ночью. Взрыв. Пожар. Двое погибших. Трасса российского миллионника. Моноколесо несется на скорости 70 км/ч. Люди на остановке автобуса. Крики. Кровь. Сломанные судьбы.

Фото портала АвтоВзгляд.

Случай в Краснодаре: электровелосипед курьера на скорости влетает в толпу на тротуаре. Пострадали трое, включая ребенка. В Екатеринбурге моноколесник врезается в группу студентов возле университета. Трое госпитализированы с тяжелыми травмами. Подобные случаи больше не редкость.

Они стали фоном городской жизни. Каждый день кто-то выходит из дома, чтобы больше туда не вернуться. На тротуарах нет ни правил, ни приоритета. Есть только шанс успеть отпрыгнуть. Или не успеть вовсе.

Типичные сценарии тротуарной бойни просты и незатейливы. Наезд на пешехода — самокат, моноколесо или электровелосипед — результат один — хруст костей, кровь на асфальте, травмпункт в лучшем случае. Водитель СИМ отделывается переломами или получает билет в морг. Потеря управления — разбитые батареи, травмы, испуганные прохожие. Столкновения, опрокидывания, удары все чаще случаются именно там, где должны были быть парки, набережные и места для отдыха, а не арендуемых ураганов на двух колёсах.

Да, законы переписали. Да, самокаты теперь — официально транспортные средства. Да, скорость ограничили до 25 км/ч, а на пешеходных переходах велели спешиваться. Но кто соблюдает? На тротуарах правит не закон, а рука, жмущая на рычаг газа. И никакие камеры, никакие предупреждения не спасают. Даже в Москве, где уже штрафуют за превышение скорости на СИМ, количество нарушений растет. Еще один бич кикшеринга — езда в нетрезвом виде. Статистика говорит об увеличении таких фактов на 12,5%.

Фото портала АвтоВзгляд.

Между ускорением и ударом иногда всего секунда. И неважно, сколько весит эта машинка — двадцать или тридцать килограммов. Когда на тебя несется кусок металла и пластика на скорости автомобиля, шансов нет.

Такова реальность 2024-2025 годов. Город больше не принадлежит людям. Он принадлежит тем, кто быстрее, агрессивнее и вооружен СИМ.

Каждый выход на улицу сегодня — русская рулетка. Выжил — считай, тебе повезло. Не выжил — твоя история закончилась в короткой сухой полицейской сводке. Но российским властям, крепко спаянным с бизнесом, на все это, похоже, глубоко наплевать.

В противном случае они бы просто никогда не разрешили столь массового распространения СИМ и услуг по их аренде до тех пор, пока не появились глубоко проработанные правила езды на них, методы жесткой и неминуемой поимки граждан, их нарушающих, ну и наконец суровые законы, столь же безвариантно настигающие придурков на пресловутых средствах индивидуальной мобильности. Впрочем, запретить их (включая пресловутые службы доставки) до решения всех перечисленных проблем, еще и сейчас почти не поздно.