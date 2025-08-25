BMW с номерами 666 и микроавтобус с иностранцами столкнулись в центре Москвы

Авария произошла на Фрунзенской набережной в Хамовниках. От удара перевозивший туристов микроавтобус Mercedes-Benz перевернулся на бок, пассажиры получили серьезные травмы. А очевидцы событий сразу бросились им на помощь, вытаскивая людей из поврежденной машины.

По данным телеграм-канала «ДТП и ЧП Москва», ДТП случилось около восьми вечера 24 августа. В салоне опрокинувшегося автомобиля с туристами находилось трое несовершеннолетних, две женщины и водитель — все они оказались гражданами Саудовской Аравии. Четырем из них потребовалась срочная медицинская помощь — то есть всем, кроме пассажирки и одного ребенка.

По предварительной информации, собственницей BMW с тремя шестерками на регзнаках является 33-летняя Джанета Х. из Адыгеи, но пока неизвестно, находилась ли она за рулем в момент столкновения.

На данный момент полиция устанавливает причины произошедшего.