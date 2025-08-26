«Бесправный» гонщик врезался на питбайке в дерево и впал в кому

В Орске произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием молодого водителя. Юноша, управлявший питбайком без «прав», врезался в дерево и получил тяжелые травмы.

Студент не приходит в сознание после ночного ДТП под Оренбургом

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона, авария произошла в ночь на 24 августа примерно в 3:00. На улице Богдана Хмельницкого водитель питбайка PROGASI Jumbo потерял контроль над управлением и врезался в придорожное дерево.

Прибывшие на место спасатели и врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, после чего в срочном порядке доставили пострадавшего в городскую больницу. Медики оценивают состояние студента как крайне тяжелое — он остается в коме.

По предварительным данным, молодой человек двигался в направлении улицы Широкой, когда произошла трагедия. Как выяснилось позднее, у водителя не было «прав», что делает его действия незаконными. Транспортное средство незамедлительно эвакуировали на штрафстоянку для дальнейшей экспертизы.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства инцидента.