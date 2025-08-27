Двое водителей сбили медведей на дорогах Камчатки и сбежали

За последнюю неделю зафиксировано три схожие аварии, в двух из которых нарушители ПДД покинули место событий до прибытия сотрудников ГИБДД и охотнадзора. Власти призывают свидетелей помочь в установлении личностей нарушителей.

Как сообщает РИА «Новости», все три инцидента произошли на автотрассе Петропавловск-Камчатский — Мильково. В двух случаях нарушители решили скрыться, бросив раненых животных.

Исполняющий обязанности начальника отдела федерального государственного охотничьего контроля Максим Кугукало уточнил, что один из наездов произошел в среду, 27 августа, на 34-м километре трассы, в нем погиб бурый медведь. Схожие аварии случились 21 августа на 123-м километре и 26 августа на 172-м километре дороги.

В ведомстве напомнили, что наезд на дикое животное является полноценным дорожно-транспортным происшествием. Водители, скрывшиеся с места таких аварий, несут административную ответственность по статье 12.27 КоАП РФ. Наказание предусматривает лишение «прав» на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.

Очевидцев происшествий просят связаться Госохотнадзором. Власти подчеркивают, что подобные случаи требуют не только привлечения к ответственности виновных, но и повышения бдительности со стороны всех водителей, двигающихся по трассам вблизи заповедных зон.