Два человека погибли в крупной аварии в Подмосковье

Трагедия разыгралась глубокой ночью 27 августа, когда автомобиль на полной скорости врезался в столб и перевернулся. Из находившихся в салоне двое человек погибли, а остальные получили серьезные травмы, потребовавшие срочной медицинской помощи.

Как сообщает «Московский Комсомолец», авария случилась около 0:25 на улице Ильинская. Водитель Toyota не справился с управлением на высокой скорости, из-за чего машина ушла в занос, ударилась о столб и опрокинулась. В салоне в этот момент находились шестеро человек, среди них двое мужчин, которые скончались на месте от полученных травм. Несмотря на оперативное вмешательство бригады спасателей и медиков, спасти их так и не удалось.

Остальные пострадавшие в возрасте от 22 до 26 лет с различными ушибами, переломами и другими ранениями были срочно доставлены в ближайшую больницу. Врачи оценивают их состояние как стабильное.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, они осмотрели обломки и зафиксировали детали для дальнейшего расследования. Предварительно установлено, что причиной могло стать превышение скорости или отвлечение водителя. На данный момент полиция проводит экспертизу, чтобы выяснить все обстоятельства дела.