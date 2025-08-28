Трагедия на железнодорожном переезде унесла жизнь водителя в Приамурье

В Амурской области произошло смертельное ДТП на железной дороге, в результате которого водитель легкового автомобиля погиб после столкновения с пассажирским составом, следовавшим из Читы в Благовещенск. Инцидент привел к значительной задержке движения поездов на всем участке Забайкальской ж/д.

Как сообщает ТАСС, трагедия разыгралась утром 28 августа в 10:07 на регулируемом переезде между станциями Моховая Падь и Благовещенск. Машинист поезда №392 попытался применить экстренное торможение, увидев стоящий на путях автомобиль, однако предотвратить столкновение не смог.

По предварительным данным, все предупреждающие системы на переезде функционировали штатно. Тем не менее, водитель легковушки выехал на пути непосредственно перед приближающимся составом и в результате удара погиб на месте.

Пассажиры поезда и члены локомотивной бригады не пострадали. Но авария вызвала нарушение в графике движения составов: задержались не только поезд №392 Чита-Благовещенск, но и №318 Нижний Бестях-Благовещенск.

Пресс-служба Забайкальской железной дороги напоминает водителям о необходимости строгого соблюдения правил проезда железнодорожных путей. Расследование обстоятельств инцидента продолжается.