Эксперт напомнил, почему булочки с маком могут стать причиной лишения «прав»

Любовь к кондитерским изделиям с маком может привести к положительным результатам тестов на опиаты. К такому выводу пришла физиолог Ирина Лялина, объяснив, почему даже пищевой мак требует осторожности при употреблении.

Как рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина порталу Life.ru, семена мака, используемые в пищевой промышленности, нередко содержат остаточные количества опиатов. По этой причине водитель, принявший в пищу кондитерские изделия с маком, рискует получить положительный результат анализа мочи на наркотические вещества при медосвидетельствовании.

По словам эксперта, это также связано и с распространением «нечистых» сортов растения с повышенной концентрацией морфина. Другие причины опасности этой пищевой добавки включают в себя контакт с дикими видами растения или нарушения технологии сбора и обработки сырья.

При этом мак остается ценным пищевым продуктом: он содержит белки, ненасыщенные жиры, кальций, магний и витамины группы B. Но даже при употреблении «чистых» сортов важно помнить о высокой калорийности. Осторожность следует проявлять и людям, принимающим определенные лекарства — из-за возможных реакций взаимодействия.