Эксперт напомнил, почему булочки с маком могут стать причиной лишения «прав»

Как рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина порталу Life.ru, семена мака, используемые в пищевой промышленности, нередко содержат остаточные количества опиатов. По этой причине водитель, принявший в пищу кондитерские изделия с маком, рискует получить положительный результат анализа мочи на наркотические вещества при медосвидетельствовании.
По словам эксперта, это также связано и с распространением «нечистых» сортов растения с повышенной концентрацией морфина. Другие причины опасности этой пищевой добавки включают в себя контакт с дикими видами растения или нарушения технологии сбора и обработки сырья.
При этом мак остается ценным пищевым продуктом: он содержит белки, ненасыщенные жиры, кальций, магний и витамины группы B. Но даже при употреблении «чистых» сортов важно помнить о высокой калорийности. Осторожность следует проявлять и людям, принимающим определенные лекарства — из-за возможных реакций взаимодействия.