Водитель без «прав» устроил лобовое столкновение в Курганской области

В Щучанском округе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие по вине водителя, управлявшего автомобилем без удостоверения. В обеих машинах находились маленькие дети, один из них получил травмы.

Как сообщает региональное управление ГИБДД во «ВКонтакте», авария случилась вечером 27 августа, когда 25-летний житель Волгограда, находившийся за рулем Renault, при попытке обгона не справился с управлением и врезался в автомобиль Ford под контролем 33-летнего мужчины из Челябинска.

В результате пострадали водитель Ford, его трехлетний пассажир и девушка 1997 года рождения. Примечательно, что виновник ДТП тоже перевозил трехлетнего ребенка, однако тот остался цел.

Как позднее установили полицейские, мужчина из «Рено» не имел «прав», но несмотря на это, он не только сел за руль, но и перевозил пассажиров, включая детей. Сейчас правоохранители проводят все необходимые проверки по факту случившегося.