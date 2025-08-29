Кроссовер врезался в торговый центр в Калининграде

Дорожно-транспортное происшествие случилось в самом центре города. Женщина, находившаяся за рулем авто, потеряла сознание, что и привело к аварии.

К потере контроля над автомобилем привело плохое самочувствие водителя

Как сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции, инцидент произошел 28 августа около 22:00 на Московском проспекте. Машина внезапно изменила траекторию движения и врезалась в здание торгового центра «Гиант». По предварительной версии следствия, причина произошедшего — резкое ухудшение самочувствия водителя.

На место были вызваны экстренные службы, которые доставили пострадавшую в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи. Ее состояние на данный момент не уточняется..

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту инцидента, устанавливая все обстоятельства инцидента, включая возможные дополнительные причины случившегося. Торговый центр продолжает работу в обычном режиме.