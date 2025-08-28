Водитель каршеринга скрылся после ДТП с автобусом в Краснодаре

Правоохранительные органы разыскивают виновного и проводят расследование случившейся аварии с участием арендованного авто и маршрутного транспорта. Нарушитель, спровоцировавший столкновение, покинул место событий.

Как сообщает «МК на Кубани», инцидент произошел 28 августа около 8:15 на улице Мачуги. По предварительной информации, управляющий автомобилем каршеринга совершал разворот со стороны улицы имени Дмитрия Благоева и не уступил дорогу рейсовому автобусу, двигавшемуся во встречном направлении. Это нарушение Правил дорожного движения и стало причиной ДТП.

В результате инцидента пострадали три находившиеся в общественном транспорте женщины в возрасте 24, 27 и 42 лет. Им потребовалась срочная госпитализация, они были доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

Полиция активно занимается розыском скрывшегося водителя. Помимо этого, устанавливаются все обстоятельства происшествия, включая возможные дополнительные нарушения со стороны виновного. Каршеринговая компания, которая владеет автомобилем, пока не прокомментировала ситуацию.