Водитель катафалка погиб в ДТП под Новосибирском

На 61-ом километре федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт» в Новосибирской области произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с автомобилем ритуальной службы. Оно полностью парализовало движение на оживленном участке, поэтому пришлось организовывать объезд.

Авария привела к травмам у нескольких человек и полному перекрытию дороги

Как сообщает ТАСС, днем 29 августа грузовик Scania, следовавший из Барнаула в Новосибирск, выехал на полосу встречного движения, где врезался в микроавтобус-катафалк Mercedes-Benz.

В результате водитель последнего автомобиля погиб на месте, а двое находившихся в салоне пассажиров с серьезными травмами были доставлены в ближайшую больницу. Управлявший грузовиком шофер отказался от госпитализации после оказанной ему первой помощи.

Чуйский тракт полностью перекрыли для движения, транспортный поток перенаправили в объезд через станцию Ложок. В настоящее время на месте событий работают аварийные службы, которые занимаются эвакуацией поврежденных транспортных средств.