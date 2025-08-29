Водитель катафалка погиб в ДТП под Новосибирском

Как сообщает ТАСС, днем 29 августа грузовик Scania, следовавший из Барнаула в Новосибирск, выехал на полосу встречного движения, где врезался в микроавтобус-катафалк Mercedes-Benz.
В результате водитель последнего автомобиля погиб на месте, а двое находившихся в салоне пассажиров с серьезными травмами были доставлены в ближайшую больницу. Управлявший грузовиком шофер отказался от госпитализации после оказанной ему первой помощи.
Чуйский тракт полностью перекрыли для движения, транспортный поток перенаправили в объезд через станцию Ложок. В настоящее время на месте событий работают аварийные службы, которые занимаются эвакуацией поврежденных транспортных средств.