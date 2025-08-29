Lamborghini и Toyota сошлись в «дорогом» ДТП в центре Москвы

Днем 29 августа в самом центре столицы, на Тверской улице, произошла авария с участием кроссовера Lamborghini Urus и седана Toyota Camry. Автомобили сильно пострадали, но, к счастью, обошлось без человеческих жертв.

Как сообщает РБК, и японский седан, и итальянский кроссовер получили серьезные повреждения. У последнего, в частности, оторвало переднее колесо — настолько сильный был удар.

Кто спровоцировал ДТП, пока неизвестно. Причины, по которым оно произошло, тоже не установлены. Свидетелей происшествия просят обратиться в правоохранительные органы.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы: они фиксируют обстоятельства случившегося и организуют движение транспорта.

