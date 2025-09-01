Пьяный водитель сбил полицейского и попытался сбежать во Владимирской области

Все началось с жалобы на хулиганство во дворе одного из домов в Судогодском районе. Очевидцы сообщили правоохранителям, что мужчина за рулем ВАЗа ведет себя неадекватно и явно находится в состоянии алкогольного опьянения.

Как уточняет «МК — Владимир», прибывшие на вызов сотрудники полиции попытались остановить автомобилиста, но тот резко сдал назад, зажав одного из инспекторов между двумя машинами. После наезда водитель решил скрыться, спровоцировав погоню.

Полицейские бросились за ним и вскоре смогли окружить автомобиль на территории гаражного кооператива. 36-летний местный житель ранее был лишен водительских «прав», но все равно сел за руль для того, чтобы отметить свой день рождения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

В качестве подарка следователи составили на него сразу семь административных протоколов и возбудили уголовное дело, а его машину отправили на штрафстоянку.