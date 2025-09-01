ДТП с лосем привело к смерти двух человек в Новосибирской области

По предварительным данным, водитель не справился с управлением после столкновения с внезапно вышедшим на проезжую часть сохатым. Сильная отдача вызвала неконтролируемый занос автомобиля, который завершился падением в придорожный кювет и последующим ударом о дерево.

Погибли водитель автомобиля и его пассажир

Как сообщает портал «Вести.ru», трагический инцидент произошел на трассе, ведущей в сторону Новосибирска, вечером 30 августа. Автомобиль ВАЗ-2107 получил серьезные повреждения, что привело к мгновенной гибели 65-летнего мужчины, находившегося за рулем, и его супруги.

На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося, чтобы увидеть полную картину событий.

О дальнейшей судьбе лося не сообщается.