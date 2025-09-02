В аварии с автобусом на западе Москвы пострадали пять человек

На оживленном участке дороги произошел инцидент, потребовавший вмешательства экстренных служб. Вертолет санавиации и бригада скорой помощи оперативно прибыли на место, чтобы помочь получившим травмы пассажирам, в числе которых оказалось двое детей.

Как сообщает телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва», столкновение случилось 2 сентября около 14:00 на пересечении Мичуринского проспекта и проезда Олимпийской Деревни. Легковой автомобиль внезапно перестроился в полосу для общественного транспорта. Водитель маршрутного автобуса, очевидно, не успел среагировать на столь резкий маневр, и произошла авария. В салоне в тот момент находились пассажиры, пятеро из них получили травмы.

На место оперативно прибыли сотрудники ГИБДД, спасатели и медики, которые сразу начали оказывать необходимую помощь пострадавшим.

В «Мосгортрансе» отметили, что водитель автобуса не нарушал ПДД, вина целиком лежит на шофере легкового авто. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства, опрашивая свидетелей и изучая записи с камер видеонаблюдения.

Место аварии быстро оцепили, чтобы не создавать пробок. Позднее движение было восстановлено.