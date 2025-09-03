Молодой водитель без госномеров и «прав» попался после погони в Иркутске

Нарушитель при виде полиции спровоцировал аварию и попытался скрыться с места происшествия. Полицейские организовали преследование и задержали водителя, управлявшего незарегистрированным автомобилем.

Как сообщает портал IrkutskMedia, инцидент произошел в Куйбышевском районе города 2 сентября. 28-летний мужчина на Toyota Camry Gracia ехал домой с семьей, когда перед ним резко затормозил Mitsubishi Lancer без госномеров, сдал назад и таким образом устроил аварию. На месте ДТП водитель «трех бриллиантов» не задержался, а сразу же решил скрыться.

Сотрудники ДПС лейтенант полиции Денис Цыганенко и младший лейтенант Егор Сажин немедленно начали преследование. Оно длилось несколько минут и завершилось успешным задержанием 19-летнего водителя, который не имел удостоверения. По словам нарушителя, он заметил патрульный автомобиль на перекрестке, из-за чего запаниковал и устроил аварию.

В отношении виновника составили сразу пять административных протоколов. В том числе — за вождение без «прав» и управление незарегистрированным автомобилем.