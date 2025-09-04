Лобовое столкновение грузовиков привело к смерти водителя в Красноярске

В Советском районе города произошла жесткая авария с летальным исходом. Движение на участке было временно ограничено, пока экстренные службы проводили все необходимые мероприятия.

Как сообщает портал sibnovosti.ru, авария произошла утром 4 сентября на улице Пограничников. По предварительной версии, 57-летний водитель грузовика MAN, следовавший со стороны деревни Кубеково в направлении Красноярска, внезапно выехал на полосу встречного движения, где его автомобиль лоб в лоб столкнулся с другим большегрузом, тоже марки MAN, под управлением 41-летнего мужчины.

Удар был насколько сильный, что жизнь того водителя, что выехал на встречку, оборвалась мгновенно — прибывшие медики констатировали смерть на месте. К счастью, второй участник ДТП серьезно не пострадал, от госпитализации он отказался.

На месте происшествия работали сотрудники полиции и Госавтоинспекции. Они оцепили территорию и опросили свидетелей.