Лобовое столкновение грузовиков привело к смерти водителя в Красноярске

Как сообщает портал sibnovosti.ru, авария произошла утром 4 сентября на улице Пограничников. По предварительной версии, 57-летний водитель грузовика MAN, следовавший со стороны деревни Кубеково в направлении Красноярска, внезапно выехал на полосу встречного движения, где его автомобиль лоб в лоб столкнулся с другим большегрузом, тоже марки MAN, под управлением 41-летнего мужчины.
Удар был насколько сильный, что жизнь того водителя, что выехал на встречку, оборвалась мгновенно — прибывшие медики констатировали смерть на месте. К счастью, второй участник ДТП серьезно не пострадал, от госпитализации он отказался.
На месте происшествия работали сотрудники полиции и Госавтоинспекции. Они оцепили территорию и опросили свидетелей.