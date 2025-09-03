Массовая авария с КамАЗом и 11 легковушками произошла в Туле

Как сообщает «Тульская служба новостей», инцидент случился утром 3 сентября, когда 43-летний водитель КамАЗа потерял управление транспортным средством.
Примечательно, что, несмотря на значительное количество участников ДТП и серьезные повреждения машин, обошлось без пострадавших среди людей.
На место оперативно направились экипажи ДПС и спасательные службы. Движение на том участке временно ограничили.
Сотрудники ГИБДД проводят расследование для выяснения обстоятельств случившегося. Водителя грузовика направили на медосвидетельствование для проверки на состояние алкогольного опьянения.