Массовая авария с КамАЗом и 11 легковушками произошла в Туле

К счастью, обошлось без пострадавших

На Рязанской улице в Туле случилось крупное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, грузовик протаранил сразу 11 легковых автомобилей. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Александр Проневский

Как сообщает «Тульская служба новостей», инцидент случился утром 3 сентября, когда 43-летний водитель КамАЗа потерял управление транспортным средством.

Примечательно, что, несмотря на значительное количество участников ДТП и серьезные повреждения машин, обошлось без пострадавших среди людей.

На место оперативно направились экипажи ДПС и спасательные службы. Движение на том участке временно ограничили.

Сотрудники ГИБДД проводят расследование для выяснения обстоятельств случившегося. Водителя грузовика направили на медосвидетельствование для проверки на состояние алкогольного опьянения.

