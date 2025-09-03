Массовая авария с КамАЗом и 11 легковушками произошла в Туле

На Рязанской улице в Туле случилось крупное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, грузовик протаранил сразу 11 легковых автомобилей. На месте работают сотрудники экстренных служб.

К счастью, обошлось без пострадавших

Как сообщает «Тульская служба новостей», инцидент случился утром 3 сентября, когда 43-летний водитель КамАЗа потерял управление транспортным средством.

Примечательно, что, несмотря на значительное количество участников ДТП и серьезные повреждения машин, обошлось без пострадавших среди людей.

На место оперативно направились экипажи ДПС и спасательные службы. Движение на том участке временно ограничили.

Сотрудники ГИБДД проводят расследование для выяснения обстоятельств случившегося. Водителя грузовика направили на медосвидетельствование для проверки на состояние алкогольного опьянения.