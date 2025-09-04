ВАЗ залетел на столб после аварии в Краснодарском крае: есть фото

Как сообщает «МК на Кубани», инцидент произошел вечером 3 сентября на улице 8 Марта. Виновником происшествия стал водитель иномарки, нарушивший Правила дорожного движения. После столкновения отечественную легковушку вынесло на опору ЛЭП, после чего она замерла в опасном положении, частично разрушив и ограждение частного домовладения.
В результате ДТП три человека получили травмы: мужчина за рулем улетевшего автомобиля и двое его пассажиров. Всех доставили в больницу.
Полная картина и обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов. На месте работали оперативные службы, которые обеспечивали безопасность территории и занимались ликвидацией последствий ДТП.