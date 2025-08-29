Иномарка спровоцировала массовое ДТП с автобусом в Омске

Крупная авария произошла в час пик на нерегулируемом перекрестке. Мужчина за рулем Toyota RAV4 при повороте направо допустил выезд на встречную полосу, где сначала врезался в LADA Vesta, а затем совершил лобовое столкновение с автобусом ЛиАЗ.

Как сообщает портал Om1.ru, инцидент случился 28 августа примерно в 17:10 на пересечении улиц Лукашевича и Крупской. В результате ДТП медицинская помощь потребовалась водителям обоих легковых автомобилей и пяти пассажирам общественного транспорта. Сильнее все пострадал виновник аварии — с тяжелыми травмами его доставили в ближайшую больницу. Остальные потерпевшие, включая детей, серьезно не пострадали и были отпущены после медосмотра.

Сотрудники ГИБДД работали на месте происшествия до позднего вечера, фиксируя все детали и свидетельства очевидцев. По итогу расследования выяснилось, что Toyota управлял опытный водитель с 13-летним стажем, который, однако, ранее уже неоднократно привлекался к ответственности за нарушения ПДД. В отношении мужчины возбуждено административное дело, а расследование обстоятельств инцидента продолжается.