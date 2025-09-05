Пьяный лихач устроил смертельную аварию под Пензой

Как сообщает «МК — Пенза», днем 4 сентября 44-летний мужчина выехал на перекресток улиц Алой и Олимпийской, где и произошла авария. В ГИБДД подчеркнули, что это не первый случай серьезного нарушения закона с его стороны — виновника ДТП ранее уже лишили водительского удостоверения.

От удара все, кто находились в салоне Volkswagen — мужчина, женщина и 7-летний ребенок — скончались на месте от полученных травм.

По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело. Подозреваемый обвиняется в нарушении ПДД, которое привело к смерти двух и более лиц, вождении в состоянии алкогольного опьянения, а также без «прав». Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.