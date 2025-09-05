Автобус упал в пропасть на Шри-Ланке, 15 человек погибли и 16 получили травмы

Вечером 4 сентября на горной дороге в окрестностях города Элла туристический автобус столкнулся с встречным внедорожником, после чего пробил металлическое ограждение и рухнул с обрыва. Предварительная версия следствия указывает на то, что причиной ДТП стала потеря водителем контроля над управлением из-за превышения скорости.

Как сообщает портал Adaderana, всего в салоне автобуса в этот момент находились 30 человек, 15 из которых погибли. Еще 16 пассажиров получили серьезные травмы, их доставили в ближайшие больницы.

К помощи в ликвидации последствий аварии привлекли военную полицию и отряд добровольцев. При этом сложный горный рельеф сделал сложным доступ к месту происшествия, поэтому эвакуация пострадавших продолжалась до утра 5 сентября.

Трагедия в Элле стала одной из самых трагических аварий в регионе за последние годы, вызвав широкий общественный резонанс. Власти страны пообещали, что предварительный отчет о расследовании обстоятельств случившегося будет готов в ближайшее время.