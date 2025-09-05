В результате столкновения скорой и самосвала в Курске погиб фельдшер

Как сообщил в своем телеграм-канале ВРИО губернатора Курской области Александр Хинштейн, от удара 48-летний фельдшер скончался мгновенно. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Водитель спецтранспорта и медсестра, а также двое пассажиров получили серьезные травмы. Сейчас они находятся в Курской областной больнице, у них диагностировали ушибы, переломы и травмы головы. Как выяснилось позже, одна из пострадавших женщин беременна.
Расследованием обстоятельств происшествия на данный момент занимаются сотрудники правоохранительных органов.