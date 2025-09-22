Водитель УАЗа протащил иномарку 30 метров и сорвался в реку под Биробиджаном

Как сообщает официальный телеграм-канал ГИБДД Биробиджана, водитель отечественного автомобиля не справился с управлением и врезался в припаркованную у обочины праворульную Toyota Corolla Axio. Беда случилась 20 сентября около 21.50 в районе села Пашково Облученского района ЕАО. От мощного удара обе машины оказались на краю обрыва, после чего рухнули в воду.

Сила столкновения была такова, что УАЗ протащил японское авто по дороге около тридцати метров прямо к крутому речному склону, после чего эта «аварийная сцепка» проломила ограждение и обе машины упали в пропасть.

Прибывшие на место спасатели смогли извлечь тело водителя УАЗа из салона уже после полуночи — он утонул до того, как к нему подоспела помощь. Владелец «японки» в момент происшествия отсутствовал в салон и потому не пострадал.

На месте работали оперативные группы ГИБДД и МЧС. Для извлечения из реки транспортных средств задействовали спецтехнику. В настоящее время следователи продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.