Доездились: 8 причин, по которым инспектор ГАИ точно остановит вашу машину

Порой кажется, что инспектор ГИБДД выбирает жертву из потока случайно — махнул жезлом именно вам, и вот вы уже паркуетесь у обочины с тревожной душой. На самом деле это не прихоть: у гаишников, как выяснил портал «АвтоВзгляд», есть негласный набор примет и ориентиров, по которым они вычисляют подозрительных водителей.

Внимание инспектора может привлечь что угодно — от незначительного движения головой до странного спойлера на багажнике. Разберем по порядку, кого и почему чаще «тормозят» на российских дорогах. Как раз при одной такой, как, казалось бы, внезапной остановке, удалось задать служивому несколько вопросов о том, как о принимает решение проверить водителя.

Инспекторы ГИБДД любят подчеркнуть, что останавливают исключительно по делу — за нарушения или по ориентировке. В идеале так и должно быть: «если видишь административный проступок — водитель должен быть остановлен и наказан», как утверждают сами сотрудники. При этом в МВД не устают заявлять, что «палки» (план по штрафам) давно отменен, и ловить людей ради галочки в рапорте никто не заставляет.

Но жизнь есть жизнь: помимо злостных нарушителей, под горячую руку сотрудников ДПС нередко попадают и вполне невинные водители — просто потому, что инспектору что-то «не понравилось»? Дорожные полицейские называют это интуицией и опытом. Недаром многие дорожные полицейские называют себя отличными психологами. Они подмечают мелочи, о которых сам водитель может не догадываться. В ход идет все: взгляд, мимика, жесты, осанка, одежда, реакция на присутствие патрульного экипажа. Вот несколько примеров, которые чаще всего настораживают инспекторов ГИБДД.

Фото globallookpress.com

ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТАКТ

Если водитель, увидев инспектора, начинает умышленно отводить глаза — это сразу заметно. Некоторые напрасно думают, что, не встретившись глазами с патрульным, останешься незамеченным. Скорее наоборот, если полицейский на вас смотрит, а вы тушуетесь, значит чего-то опасаетесь. Не менее подозрительны и солнцезащитные очки в пасмурный день — скорее всего, водитель прячет красные с похмелья глаза. Примерно такой стереотип у гайцов.

Отсюда же — неприязнь к тем самым опущенным противосолнечным козырькам. Многие водители верят, что если офицер не видит твоих глаз, то и останавливать не станет. На практике выходит наоборот: спрятал лицо — значит, определенно есть что скрывать. Некоторые гаишники даже шутят, что опущенный козырек — это маячок нарушителя. Так что лучше не усугублять: нервный взгляд прятать бесполезно, а лишнее внимание к своей персоне вы обеспечите. Кстати, если нарочито смотреть на инспектора, то это скорее отпугнет его. Хотя может быть и наоборот — привлечет...

АХ, НЕРВЫ, НЕРВЫ

Инспектор — он как хищник, чует страх. Замечено, что многие водители сами выдают свое волнение: кто резко выпрямится, уставившись только вперед, кто начнет осматриваться, делая вид, что ищет нужный съезд или указатель. Один из самых верных сигналов — дерганые движения сразу после появления патруля на горизонте. К примеру, «рулевой» лихорадочно тянется пристегнуть ремень, заметив пост ГИБДД — тут уж понятно, что секунду назад он ехал непристегнутым.

Глаз у инспектора наметан, такие сцены он считывает моментально и, конечно, остановит нарушителя. Вообще, любая суетливость, прятание глаз, метания в кресле, попытки что-то быстро спрятать (телефон, радар-детектор) — все это для опытного постового как красная тряпка. Водители-старожилы советуют: увидел наряд ДПС — не дергайся, веди себя как обычно. Если уж и ехал без ремня — не вытягивай его последний момент, лучше уже езжай как есть, может и пронесет. Иначе сам навлекаешь подозрение.

Фото globallookpress.com

КАК ДЕНДИ ЛОНДОНСКИЙ ОДЕТ

Не только поведение, но и общий образ человека за рулем способен вызвать у инспектора нехорошие догадки. Например, шофер откровенно измучен: зевает во весь рот, трет глаза, щурится. Возможно, он просто не выспался — но с точки зрения патруля это ровно те же признаки, что бывают у нетрезвых или даже «обдолбанных» водил. Такого точно попросят «подуть в трубочку». А если он и вправду просто устал, то хотя бы немного взбодрят проверкой.

Другой пример — человек в неряшливой мятой одежде за «баранкой» дорогой иномарки. И инспектор уже думает, что возможно «рулевой» с бодуна, а может и вовсе угонщик. В самом деле, диссонанс «бомж за рулем Mercedes-Benz» для него весомый аргумент для проверки документов.

Слишком молодой водитель тоже привлекает внимание: он может просто выглядеть юношей, но инспектор невольно задастся вопросом: а «права» у него есть или взял папину машину без спроса?". То же касается и очень пожилых автолюбителей: если бабушка едет неуверенно, ее тоже скорее остановят — из благих побуждений проверить, все ли в порядке. В общем, образ «странного» или неподходящего водителя — еще одна причина заинтересоваться вами поближе.

КРУТАЯ «ТАЧКА»

Любые попытки обозначить свою «крутость» через машину также вызывают подозрение инспектора. Так как за такими желаниями может скрываться и попытка обойти закон. Нестандартное оборудование на машине — повод для подозрения. Тонировка, «бровки», выхлоп, ксенон, долбящий сабвуфер — все это работает в сторону сомнений инспектора в адекватности водителя.

Фото globallookpress.com

ГРЯЗНЫЙ НОМЕР НЕ ПРОЙДЕТ

Ну и заляпанная до неузнаваемости машина сразу привлекает внимание. Во-первых, это формальное нарушение (штраф до 5000 руб. или лишение «прав» на срок до трех месяцев). Во-вторых, опыт сотрудника подсказывает, что угонщики нередко специально пачкают авто, чтобы скрыть цвет и номера. ГИБДД такие уловки знает: чрезмерно грязные ТС или авто с так или иначе скрытыми регистрационными знакам останавливают без стеснения.

АВАРИЯ — ДРУГ МЕНТА

Разбитое лобовое стекло, отсутствующий бампер или, скажем, болтающийся глушитель — не только опасно, но и подозрительно. Сильно битые машины находятся на карандаше у ДПС и расценивается, как потенциальные беглецы с места ДТП. Другой вариант — автомобиль угнали покататься.

Но даже если дело не в аварии, явные неисправности — отличный повод остановить и проверить документы. В неисправной машине инспектор видит потенциальную угрозу на дороге. Ну и подозревает, что владелец такого авто может пренебрегать страховкой — а значит, есть шанс выписать законный штраф.

КРАСИВЫЙ И ТОЛСТЫЙ

«Красивые» номера на транспортном средстве — это, с точки зрения психологов, желание его владельца выделиться из толпы и даже поставить себя выше нее. А значит есть большая вероятность, что и закон таким «обособленным» не писан. Сюда же инспекторы относят и номера с толстым шрифтом. Как правило, автовладельцы с такими номерами водят агрессивно и имеют низкую культуру вождения.

Фото globallookpress.com

КОГДА ЦЕЛЬ УЖЕ ОБОЗНАЧЕНА

Самое прозаичное основание для остановки — оперативная ориентировка. Замечали, что, когда ГАИ массово проверяет автомобили, то всех у них есть какой-то общий признак. Если по сводкам разыскивают определенную машину или водителя, все экипажи получают соответствующее описание — марку, цвет, номера и особые приметы.

Классический пример — план «Перехват» после совершенного преступления или угона: патрули знают, кого ловить, и будут останавливать каждое похожее авто. Как признаются сами инспекторы, если вас остановили и начинают тщательно проверять документы, скорее всего, ваша машина попала под описание ориентировки. В этом случае ничего личного — просто не повезло совпасть.

НЕ В ЗОНЕ РИСКА

Под конец — ложка меда: есть категории водителей, которых останавливают сравнительно редко. Например, тихие семейные минивэны с детским креслом на заднем сиденье и парой пожилых родственников в салоне — такая идиллия обычно не интересна ДПС. Чаще всего это люди законопослушные, да и чего с них взять — ни тебе лихачества, ни криминала.

Служивые признаются, что машины с явным признаком большой семьи или, скажем, корпоративные минивэны вызывают минимум подозрений. Так что, если очень не хотите лишний раз общаться с инспектором, берите в пассажиры тещу, сажайте ребенка в кресло — и езжайте себе спокойно. Шутки шутками, но доля правды в этом есть. Хотя в последнее время Госавтоинспекция все чаще проводит рейды по детским креслам и соблюдении правил перевозки малышни. Так что, похоже, и здесь не катит...