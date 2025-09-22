Подросток на мопеде попал в аварию при попытке уйти от полиции в Петербурге

Пятнадцатилетний школьник, севший за руль японского скутера без «прав», серьезно пострадал в ДТП, которое сам же и устроил, опасаясь встречи с ГИБДД.

Молодой водитель, управлявший мопедом марки Honda, попытался избежать внимания неожиданно для него появившегося на дороге патрульного полицейского автомобиля. Но вместо того, чтобы спокойно продолжать движение, не придумал ничего лучше, как дать по газам в попытке скрыться. Не удалось: парень не справился с управлением, вылетел с проезжей части и врезался в отбойник.

На место оперативно прибыли медики, которые оказали пострадавшему первую помощь и доставили его в ближайшую больницу. В результате инцидента ученик десятого класса одной из местных школ получил тяжелые травмы головы и брюшной полости.

В настоящее время, как сообщает издание «Фонтанка», ГИБДД проводит проверку по факту ДТП для установления всех обстоятельств произошедшего.