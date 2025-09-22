Хозяйка ищет двух кошек, сбежавших из попавшего в ДТП автомобиля в Карелии

Как сообщает ресурс «МК-Карелия», питомцы испугались сильного удара, вылезли через разбитое стекло и побежали в сторону лесного массива, прилегающего к дороге.
Сейчас их хозяйка, по-прежнему находящаяся в больнице, жутко беспокоится за судьбу своих питомцев, так как обе кошки — домашние, не приспособленные к самостоятельной жизни в дикой природе.
Волонтеры и местные жители уже организовали стихийные поиски, расставляя ловушки с кормом. Полиция и спасатели фиксируют все поступающие от очевидцев сигналы о возможных местах нахождения животных.